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Президент ЮАР выступит с обращением к нации по итогам саммита БРИКС

Президент ЮАР Рамафоса обратится к нации по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса вечером в воскресенье, 3 сентября, выступит с обращением к нации по итогам прошедшего саммита БРИКС. Об этом говорится в заявлении администрации главы государства.

«Президент Сирил Рамафоса выступит сегодня вечером, 3 сентября 2023 года, с обращением к нации по итогам 15-го саммита БРИКС», — сказано в сообщении.

Уточняется, что глава государства также затронет тему захода российского судна Lady R в ЮАР.

11 июля оппозиционная партия ЮАР «Демократический альянс» потребовала от Рамафосы опубликовать результаты расследования по российскому судну Lady R.

В мае посол США в ЮАР Рубен Бригети заявлял, что в начале декабря на военно-морской базе Саймонстаун в Кейптауне пришвартовалось российское судно, на которое якобы грузили оружие и боеприпасы, а затем корабль направился в Россию.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса назначал независимую экспертную комиссию для расследования ситуации, создавшейся вокруг Lady R, которое находится под санкциями США.

Ранее в США обвиняли Китай в поставках оружия России.

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