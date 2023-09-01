В Белом доме заявили о желании Байдена увидеться с Си Цзиньпином на саммите G20

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о желании президента США Джо Байдена увидеться с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Группы двадцати (G20), который состоится в сентябре в Индии, передает ТАСС.

«Он определенно хотел бы увидеться с председателем Си Цзиньпином на полях G20, призвал бы его поехать [на саммит], однако, очевидно, решать это Си Цзиньпину», — сказал Кирби в ходе онлайн-брифинга.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что Байден и Си Цзиньпин вряд ли проведут официальные переговоры на саммите «Большой двадцатки» в Нью-Дели.

31 августа в СМИ появилась информация о том, что Си Цзиньпин может пропустить саммит G20 в Индии. По данным агентства Reuters, вместо лидера КНР в Нью-Дели поедет премьер-министр Китая Ли Цян. При этом лично не будет присутствовать на форуме и президент России Владимир Путин, вместо него на встречу поедет глава МИД РФ Сергей Лавров.

В последний раз Си Цзиньпин встречался с Байденом в кулуарах саммита G20 в Индонезии в ноябре прошлого года.

Ранее Байден назвал Китай «часовой бомбой».