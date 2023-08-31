Си Цзиньпин может пропустить саммит G20 в Индии

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, вероятно, не поедет на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Индии и пошлет вместо себя премьер-министра Ли Цяна. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией в Индии и Китае.

Два индийских чиновника, один дипломат из Китая, еще один чиновник, работающий в правительстве другой страны G20, заявили, что премьер-министр Ли Цян, как ожидается, будет представлять Пекин на встрече 9-10 сентября в Нью-Дели, говорится в статье.

Как отмечает агентство, саммит в Индии рассматривался как место встречи Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом, который подтвердил свое участие. Ожидалось, что в ходе мероприятия главы двух государств попытаются стабилизировать отношения, испорченные рядом торговых и геополитических противоречий.

В последний раз Си Цзиньпин встречался с Байденом в кулуарах саммита G20 в Индонезии в ноябре прошлого года.

Президент России Владимир Путин уже заявил, что не поедет в Нью-Дели и отправит вместо себя министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Накануне также сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ознакомит лидеров стран «Большой двадцатки» (G20) с намерениями российского коллеги Владимира Путина по прекращению конфликта на Украине.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.