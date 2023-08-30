Военные задержали сына президента Габона

Военные, заявившие о захвате власти в Габоне, сообщили, что сын президента страны Али Бонго находится под арестом. Об этом сообщает издание Libération.

Габонские военные, зачитывая пресс-релиз, заявили, что один из сыновей Бонго был арестован, «в частности за государственную измену».

Военные утверждают, что президент Габона в текущий момент содержится под домашним арестом, вмести с ним находится семья и врачи.

До этого председателя Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат заявил, что АС осудил действия военных, которые объявили о захвате власти в Габоне.

Утром 30 августа группа высокопоставленных офицеров в Габоне выступила по главному телеканалу страны с заявлением об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. Офицеры объявили, что берут власть в свои руки и представляют Министерство обороны и Вооруженные силы страны. На этом фоне появились сообщения о перестрелке в столице страны Либревиле.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров заявлял, что переворот в Габоне после захвата власти в Нигере еще больше ослабляет политику Франции в Африке. По его словам, основная проблема в том, что африканские страны недовольны западным влиянием.

Ранее президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная охрана.