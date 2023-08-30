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Журналист Хинкл: Макрон и Шольц не понимают реакции Путина на санкции

Журналист Хинкл: Макрон и Шольц не могут понять реакции Путина на санкции

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что канцлер Германии и президент Франции Олаф Шольц и Эммануэль Макрон не могут понять, почему российского лидера Владимира Путина не беспокоят западные санкции. Об этом он заявил в своем блоге на YouTube.

«Шольц и Макрон просто в бешенстве от того, что Путина не волнуют антироссийские санкции. Когда они встречались с ним, он даже не упоминал об ограничительных мерах в беседе. Макрон не мог понять, какого черта происходит?» — сказал Хинкл.

По его словам, Путин не беспокоится из-за экономического давления Запада так как он считает, что США и Европа навредили ими сами себе.

Ранее сообщалось, что канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона удивила реакция российского лидера Владимира Путина на введенные против РФ санкции во время телефонных разговоров в марте 2022 года. Президент Франции также отметил, что не слышал жалоб от Путина по поводу введенных против России рестрикций, говорится в тексте.

Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее заявлял, что санкционные меры против России усугубили ситуацию на мировых рынках продовольствия и энергетики.

Ранее Путин похвалил российскую экономику.

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