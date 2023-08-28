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Парламент Сербии рассмотрит резолюцию о вступлении в БРИКС

В парламент Сербии внесли на рассмотрение резолюцию о вступлении в БРИКС

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Партия «Движение социалистов» Сербии внесла на рассмотрение Скупщины (парламента) резолюцию о вступлении в БРИКС, сообщает РИА Новости.

В заявлении партии отмечается, что спустя 30 лет мир снова становится многополярным и приближается конец «политической гегемонии коллективного Запада».

По данным «Движения социалистов», две трети граждан Сербии поддерживают вступление в БРИКС. Они воспринимают это как опцию «с перспективами быстрого и качественного экономическо-хозяйственного развития».

В июне президент Сербии Александр Вучич заявил, что в будущем перед сербами может стать вопрос выбора между Европейским союзом и БРИКС.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили итоги прошедшего в Йоханнесбурге саммита БРИКС и обменялись мнениями в связи с предстоящим саммитом «группы двадцати» в Нью-Дели. Владимир Путин предложил провести следующий саммит БРИКС в Казани в октябре.

Лидеры стран БРИКС пригласили Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Полноценное участие новых стран начнется 1 января 2024 года.

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.

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