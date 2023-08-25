В ЮАР заявили, что Путин участвовал во всех мероприятиях саммита БРИКС

Министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор заявила, что российский лидер Владимир Путин принимал участие во всех мероприятиях XV саммита БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы очень рады, что президент России Владимир Путин по видеосвязи полностью участвовал во всех мероприятиях саммита наряду с находившимся в ЮАР лидерами других четырех стран БРИКС», — сказала Пандор.

Она также отметила, что ЮАР в лице председателя БРИКС проведет до конца 2023 года ряд важных мероприятий. Так, в октябре в Йоханнесбурге пройдет межпарламентский форум БРИКС.

Ранее председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что сравнивать БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) с «Большой семеркой» (G7 — Великобритания, Германия, Франция, Канада, США, Италия, Япония) можно весьма условно из-за серьезных различий между организациями.

В БРИКС не раз отмечали, что организация не является альтернативой G7 или G20. В частности, на 15-м саммите группы в ЮАР, который прошел с 22 по 24 августа, эту мысль повторил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Он подчеркивал, что БРИКС — важная организация в глобальном диалоге, и ее голос за столом переговоров звучит наравне с Евросоюзом и США.

Ранее в США допустили переход мирового лидерства от G7 к БРИКС.