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Байден во время ареста Трампа написал о том, какой это отличный день

Байден после ареста Трампа написал в соцсети о том, какой это отличный день

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Reuters

Президент США Джо Байден выразил удовлетворение арестом экс-президента Дональда Трампа и воспользовался этой возможностью, чтобы призвать к пожертвованиям на свою предвыборную кампанию. В то время, когда Трамп находился в тюрьме в штате Джорджия, где рассматривалось уголовное дело против него, связанное с поддельными попытками изменить результаты президентских выборов 2020 года в этом штате, Байден опубликовал сообщение в социальной сети, называя текущий день отличным моментом для пожертвований на его предвыборную кампанию.

Трамп провел полчаса под арестом и был освобожден после уплаты залога в размере 200 тысяч долларов. В это время Байден написал в экс-Twitter: «Кстати, сегодня отличный день, чтобы пожертвовать на мою кампанию», указывая на то, что его потенциальный соперник на выборах 2024 года находится в тюрьме.

Следующие выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года, и на пост кандидата от Республиканской партии претендуют не только Трамп, но также бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. В то же время нынешний президент США, демократ Джо Байден, заявил в апреле, что также намерен выдвигаться на повторный срок.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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