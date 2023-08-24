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Пушилин заявил, что ДНР готова к проведению выборов

Пушилин: ДНР готова к выборам в сентябре, но есть вопросы в сфере безопасности

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kremlin.ru

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что регион готов к проведению выборов в сентябре, передает РИА Новости.

«Я считаю, что мы готовы. Безусловно, вопросы безопасности волнуют», — сказал он.

Во время встречи Пушилин добавил, что система с силовым блоком отработана.

Также он доложил Путину, что ситуация в ДНР остается сложной, но контролируемой.

Поздно вечером 22 августа Путин провел рабочие встречи в Кремле с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким и врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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