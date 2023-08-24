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Главе евродипломатии Боррелю пророчат отставку

Politico: Боррель может покинуть пост главы дипломатии ЕС в 2024 году

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Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

Верховный представитель Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, скорее всего, покинет свой пост в 2024 году. Об этом пишет американское издание Politico.

Как указано в материале, в июне следующего года пройдут выборы в Европейский парламент. В то же время, по мнению авторов статьи, должность главы евродипломатии может занять новый человек.

«Поскольку Боррель, скорее всего, покинет сцену после выборов в следующем году, мы составили удобное руководство для тех, кто станет его преемником на посту главы дипломатии ЕС», — указано в публикации.

В соответствии с нормативными документами содружества, верховный представитель по иностранным делам назначается на пять лет. При этом Боррель занимает данную должность с 1 декабря 2019 года.

Также издание указало на необходимость следующему главе евродипломатии учиться на ошибках предшественника. Politico составило список серьезных оплошностей Борреля, включая обнародование секретных планов по поставкам вооружений на Украину и неподобающее поведение в присутствии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Ранее Боррель обвинил западные страны в «колебаниях» при оказании военной помощи Киеву.

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