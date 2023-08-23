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Медведчук заявил о превращении Украины в страну «без будущего»

Медведчук: Украина встречает День независимости в качестве страны без будущего

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РИА «Новости»

Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук заявил, что Украина не имеет будущего. Об этом он написал в своей авторской колонке на платформе «Смотрим».

Как указал политик, Украина к 32-й годовщине независимости «подходит с раскрученной инфляцией и катастрофическим долговым кризисом, рекордным дефицитом бюджета, сырьевой структурой экспорта и ВВП». По его словам, согласно международным рейтингам, из экономического и технологического гиганта Украина за годы независимости превратилась в сырьевое — самое бедное и самое отсталое государства в Европе, а также страну «без будущего».

Медведчук обратил внимание, что Украина стала единственной страной на постсоветском пространстве, которая так и не вышла на уровень ВВП 1990-го года. В рейтинге Всемирного банка по уровню ВВП украинское государство занимает 59-е место в мире.

Как отметил политик, Украины как страны по факту больше не существует.

«Не может страна долго существовать с таким управлением и политическими традициями», — заявил он.

Он также подчеркнул, что государство нельзя построить «на основе обид, глупости, фанатизма и жестокости», однако «другого украинская элита предложить народу не может».

24 августа на Украине ежегодно отмечают День независимости.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что геополитические оппоненты России после распада Советского Союза стали «промывать мозги» жителям постсоветского пространства и в частности Украины.

Также он говорил, что после распада СССР Москва годами пыталась выстроить братские отношения с Киевом, «чуть ли не бесплатно» поставляя энергоресурсы и давая кредиты.

Ранее Медведев назвал два пути, по которым может пойти распад Украины.

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