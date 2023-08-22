Кандидат в президенты США указал на необходимость «открыть» Россию

Кандидат в президенты США от республиканской партии Вивек Рамасвами заявил в соцсети Х (бывшая Twitter), что, по его мнению, новому главе государства нужно будет «открыть» Россию, чтобы одержать «победу» над КНР.

«Следующий президент должен открыть Россию для победы над Китаем, начиная с мирного урегулирования на Украине», — написал он, уточнив, что таким образом поступил бывший президент США Ричард Никсон, который «открыл КНР» во время холодной войны.

До этого сообщалось, что на фоне предъявленных бывшему американскому президенту Дональду Трампу обвинений усиливается его популярность среди сторонников Республиканской партии США. Так, 62% опрошенных заявили, что выбрали бы Трампа в качестве кандидата на пост президента США от Республиканской партии. Вышедший на второе место губернатор штата Флорида Рон Десантис набрал лишь 16% голосов. Бизнесмена Вивека Рамасвами хотели бы видеть участником президентской гонки 7% опрошенных. На четвертом месте — бывший вице-президент Майк Пенс с 5% голосов.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.