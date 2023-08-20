В Ватикане оценили усилия ЕС по урегулированию российско-украинского конфликта

Посланник Папы Римского Франциска по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи выразил мнение, что Европейский союз «делает слишком мало» для урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом сообщает Il Sussidiario.net.

По его словам, Евросоюз делает слишком мало, а должен гораздо больше, например, всячески стараться помогать мирным инициативам, следуя призыву папы Франциска к созидательному миру.

Дзуппи подчеркнул, что «задача миссии, о которой говорит папа Франциск, — помочь всему, что может помочь миру».

До этого президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что папа Римский Франциск посетит Украину и обсудит вопрос поддержки украинской «формулы мира».

Также Заленский высоко отметил работу главы Епископской конференции Италии кардинала, папского посланника Маттео Дзуппи по урегулированию украинского конфликта.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.