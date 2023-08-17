Кулеба отверг предположения о давлении Запада на Украину из-за контрнаступления

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны Запада не оказывают на его страну давление с целью ускорить контрнаступление. Об этом глава ведомства сообщил в интервью для агентства France Presse (AFP), передает РИА Новости.

По его словам, в последнее время в публичном пространстве действительно усилились «голоса» некоторых экспертов и обозревателей. Однако представитель Киева уверен, что после первой громкой победы украинской армии все слухи сразу исчезнут.

«Мы не чувствуем (давления со стороны Запада. — «Газета.Ru»)», — подчеркнул Кулеба, отвечая на соответствующий вопрос.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне конфликта началось 4 июня 2023 года. На этом фоне украинские солдаты усилили натиск на Запорожском, Артемовском и Южнодонецком направлениях.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, по которому в стране вновь продлили военное положение и мобилизацию. Согласно документу, особый режим вводится на территории государства до 15 ноября.

Изначально военное положение на Украине объявили 24 февраля прошлого года. Днем позже Зеленский приказал начать мероприятия в рамках всеобщей мобилизации, запретив всем военнообязанным мужчинам выезжать за границу. С того момента власти неоднократно продлевали специальный режим.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.