В Дании призвали Китай повлиять на позицию России по Украине

Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен заявил, что планирует попросить Китай занять более жесткую позицию по Украине и поговорить с Владимиром Путиным о боевых действиях. Его слова приводит Reuters.

«Путин не прислушивается к европейским лидерам, но явно прислушивается к Китаю. Поэтому я хочу доказать, что Китаю следует заявить о себе», — сказал Расмуссен.

Дипломат подчеркнул, что обсудит в том числе Украину с китайским коллегой Ван И в Пекине в пятницу. Сегодня у него запланирована встреча с министром торговли Китая Ван Вэньтао.

Глава МИД КНР Ван И заявил российскому коллеге Сергею Лаврову о независимой позиции Китая по Украине.

«Мы прилагаем усилия для того, чтобы найти политический путь ее урегулирования», — добавил он.

Ранее в Китае заявили, что планы США по истощению России руками Киева полностью провалились.