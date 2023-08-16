В Дании призвали Китай повлиять на позицию России по Украине

Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен заявил, что планирует попросить Китай занять более жесткую позицию по Украине и поговорить с Владимиром Путиным о боевых действиях. Его слова приводит Reuters.
«Путин не прислушивается к европейским лидерам, но явно прислушивается к Китаю. Поэтому я хочу доказать, что Китаю следует заявить о себе», — сказал Расмуссен.
Дипломат подчеркнул, что обсудит в том числе Украину с китайским коллегой Ван И в Пекине в пятницу. Сегодня у него запланирована встреча с министром торговли Китая Ван Вэньтао.
Глава МИД КНР Ван И заявил российскому коллеге Сергею Лаврову о независимой позиции Китая по Украине.
«Мы прилагаем усилия для того, чтобы найти политический путь ее урегулирования», — добавил он.
Ранее в Китае заявили, что планы США по истощению России руками Киева полностью провалились.