Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Китае заявили, что планы США по истощению России руками Киева полностью провалились

Обозреватель Guancha Дау: план США по истощению РФ руками Киева провалился

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Обозреватель китайского издания Guancha Дау Ланьцзян написал, что стратегия Вашингтона по ослаблению России путем опосредованного конфликта на Украине провалилась.

«Стратегия США по истощению военной мощи Москвы руками Киева полностью провалилась», — пишет журналист.

Он добавил, что сейчас президент Украины Владимир Зеленский и его администрация уже не могут повернуть назад, и потому «не находят себе места из-за тревоги».

По данным эксперта, с начала летнего контрнаступления Украина потеряла более 20% вооружения и техники, включая западные единицы.

Ранее Guancha написала, что в Соединенных Штатах перед президентскими выборами откажутся от масштабной помощи Украине.

Директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински заявил, что просчеты президента США Джо Байдена при подготовке контрнаступления Вооруженных сил Украины и последующее разочарование Запада его результатом могут сыграть на руку президенту России Владимиру Путину.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях