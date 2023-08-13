Обозреватель китайского издания Guancha Дау Ланьцзян написал, что стратегия Вашингтона по ослаблению России путем опосредованного конфликта на Украине провалилась.

«Стратегия США по истощению военной мощи Москвы руками Киева полностью провалилась», — пишет журналист.

Он добавил, что сейчас президент Украины Владимир Зеленский и его администрация уже не могут повернуть назад, и потому «не находят себе места из-за тревоги».

По данным эксперта, с начала летнего контрнаступления Украина потеряла более 20% вооружения и техники, включая западные единицы.

Ранее Guancha написала, что в Соединенных Штатах перед президентскими выборами откажутся от масштабной помощи Украине.

Директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински заявил, что просчеты президента США Джо Байдена при подготовке контрнаступления Вооруженных сил Украины и последующее разочарование Запада его результатом могут сыграть на руку президенту России Владимиру Путину.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.