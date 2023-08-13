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В США заявили о самой опасной точке конфликта на Украине

Полковник Макгрегор заявил о достижении самой опасной точки конфликта на Украине

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Dan Neal/U.S. Army

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что конфликт на Украине достиг самой опасной точки. Об этом он написал в своем Twitter.

«Сейчас мы находимся, пожалуй, в самой опасной точке украинского конфликта, когда режим вот-вот рухнет и может распасться в любой момент. США только что направили еще $200 млн в виде военной помощи. Большинство американцев выступают против увеличения помощи», —

Он также призвал российскую и украинскую сторону «помириться».

До этого стало известно, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) проваливается из-за тактических просчетов.

Накануне советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет по плану.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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