Обозреватель британского журнала The Spectator Лайонел Шрайвер написала о том, что президент России Владимир Путин оказался прав в своих оценках неприемлемости современных нравственных ценностей Запада.

«Путин прав, когда заявляет о борьбе с бездуховным Западом, ставшим колыбелью не ярого капитализма, а разгула ЛГБТ-пропаганды и смены пола», — пишет она.

По ее словам, обеспокоенность Запада «всеми цветами радуги» превосходит все границы, поэтому Западу придется признать, что Путин высказывает реальную обеспокоенность.

Она отмечает, что в США и ЕС выбирают людей на должности, не исходя из их квалификации, а являются ли они представителями какого-либо меньшинства.

В мае британский журнал The Spectator написал о том, что стратегия Запада провалилась из-за нежелания ряда других стран вести экономическую войну против России. Результатом экономических санкций, как отмечается в материале, должна была стать капитуляция России, но не согласные с таким исходом страны нарушили эти планы.

Ранее стало известно, что США боятся потерять контроль над действиями Украины.