В Нигере хотят контролировать запасы еды в стране

Председатель нигерской ассоциации за права граждан и развитие ADRODEV Танкама Эль-Дауда заявил, что в стране будет создан комитет по контролю продовольственных запасов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы срочно решили создать комитет из членов гражданского общества, импортеров - профсоюзных активистов и провести встречу с торговой палатой, чтобы, наконец, вместе пойти и осмотреть различные склады Гамкале, Таладже и везде, где есть другие склады различных продавцов, потому что нам о них известно», — сказал Эль-Дауда.

Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин заявил, что если Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) начнет военную операцию против мятежников в Нигере, последних ждет разгром.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Базум обратился за поддержкой к США на фоне отказа путчистов вернуть ему власть. В то же время страны ЭКОВАС выдвинули ультиматум мятежникам, пообещав начать военную интервенцию, если они не остановят переворот.

Ранее Франция поддержала решения ЭКОВАС по Нигеру.