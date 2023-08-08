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В Госдепе США рассказали о гарантиях безопасности для Украины

Госдеп: США агрессивно вырабатывают гарантии безопасности для Украины

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J. Scott Applewhite/AP

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты и Украина «агрессивно занимаются» выработкой гарантий безопасности для Киева, сроки новых контактов по этой теме согласованы. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что точной даты у него нет и он не хотел бы намечать график, поскольку по данному вопросу идут переговоры.

«Но на состоявшихся с украинскими коллегами переговорах были согласованы последующие встречи. Объявления о сроках их проведения у меня нет», — заявил Миллер.

Он добавил, что другие государства G7 ведут похожие переговоры с украинской стороной. Еще 12 стран, которые поддерживают Киев со стороны Большой семерки, у которых также состоятся двусторонние переговоры с Украиной.

Миллер подчеркнул, что они «занимаются агрессивно» данным вопросом.

До этого Миллер заявил, что Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи Украине на текущей неделе.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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