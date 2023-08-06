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Трамп выступил с критикой в адрес бывшего вице-президента

Дональд Трамп обвинил Майка Пенса в переходе на «темную сторону»

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Jonathan Ernst/Reuters

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил своего бывшего вице-президента Майка Пенса в том, что он решил перейти на «темную сторону». Об этом сообщает канал Fox News.

Трамп выступил с заявлением в адрес политика, подчеркнув, что Пенс «бредит» из-за якобы брошенного ему вызова на президентских праймериз в 2024 году.

Пенс и Трамп перед этим обменялись рядом оскорблений во время судебного процесса в отношении 45-го главы Белого дома.

«Он бредит, и теперь он хочет показать, что он крутой парень. Однажды я прочитал статью о Майке в крупном журнале. Там говорилось, что он был не очень хорошим человеком», — подчеркнул Трамп.

По словам бывшего президента США, после прочтения материла о Пенсе он согласился с автором и его позицией.

До этого Пенс утверждал, что президентом США не может быть человек, который ставит себя выше конституции. Так он отреагировал на следственные действия с участием Трампа. Пенс является центральной фигурой в последних уголовных обвинениях Трампа.

Также Трамп допускал, что ему нужно еще одно обвинение для победы на выборах президента.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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