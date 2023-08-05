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В США рассказали о недовольстве в Белом доме атакой на российский танкер

FT: атака ВСУ на российский нефтяной танкер могла разозлить Вашингтон

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Depositphotos

Белый дом оказался недоволен на фоне совершенной атаки Украиной на российский танкер «Сиг» близ Керченского пролива, утверждается в материале американского СМИ Financial Times.

В FT подчеркнули, что удары по инфраструктуре экспорта нефти вызывают опасения не только у Вашингтона, но и у других западных столиц.

В газете подчеркнули, что инциденты, подобные атаке на «Сиг», могут привести к росту нефтяных котировок. Именно этого администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена рассчитывает избежать в преддверии президентских выборов в 2024 году.

Также собеседники издания не исключают другие последствия, если Киев будет продолжать подобные атаки.

До этого Росморречфлот сообщил, что танкер «Сиг» получил пробоину после атаки дрона ВСУ. Ожидая помощи, экипаж делал все возможное, чтобы уменьшить количество поступающей внутрь танкера воды. К ним направляли буксир «Меркурий».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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