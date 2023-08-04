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Посол Антонов обвинил США в стремлении занизить значимость саммита Россия — Африка

Посол Антонов: США пытаются занизить значимость саммита Россия — Африка

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Wong Maye-E/AP

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США из-за желания добиться стратегического поражения Российской Федерации, в том числе в экономике, пытаются уменьшить значимость саммита Россия — Африка. Об этом говорится в Telegram-канале российского посольства.

По словам посла, «ненависть ко всему русскому» и желание нанести РФ стратегическое поражение ослепили вашингтонских чиновников.

Антонов добавил, что в США никак «не могут прийти в себя от мысли», что Россия объявила о готовности в ближайшие месяцы безвозмездно отправить нескольким странам Африки по 25–50 тысяч тонн зерна.

Второй саммит и Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка прошли в Санкт-Петербурге 27–28 июля 2023 года.

Накануне администрация президента ЮАР Сирила Рамафосы (политик также присутствовал на саммите), сообщила, что президент России Владимир Путин и лидеры семи стран Африки в ходе встречи 28 июля в Петербурге достигли прогресса по некоторым пунктам мирной инициативы по Украине.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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