Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленому нужно начать переговоры о мире с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным из-за провала контрнаступления. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут колоссальные потери в личном составе, а также в вооружении, но не могут достичь успехов при контрнаступлении. Соскин считает, что оружия, которое украинской стороне передали государства Североатлантического альянса, недостаточно для новых атак.

До этого Соскин заявил, что Украине может грозить гражданская война, если украинская власть решит в очередной раз продлить военное положение и не проводить президентские выборы в 2024 году.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.