На Украине нашли замену отдохнувшему на Мальдивах депутату

Место сложившего мандат депутата Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Юрия Аристова, ранее отдохнувшего на Мальдивах, заняла Наталья Локтионова. Об этом сообщает «Страна.ua».

«СМИ называют ее сестрой многолетней помощницы (президента Украины Владимира) Зеленского Марии Левченко, которая входит в самое близкое окружение президента. В Сети есть совместные фото Левченко и Локтионовой», — говорится в публикации.

До этого спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что депутат парламента от партии «Слуга народа» Андрей Холодов подал заявление о сложении полномочий.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский дал поручение «до секунды» изучать выезды депутатов Верховной рады из страны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».