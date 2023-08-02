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Трамп ожидает обвинения от прокуратуры с минуты на минуту

Трамп: прокурор Смит предъявит мне обвинение с минуты на минуту

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Scott Morgan/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что специальный прокурор США Джек Смит предъявит ему обвинение в 17:00 (полночь по мск). Об этом сообщает CNBS со ссылкой на запись политика в социальной сети Truth Social (доступна только с американского IP).

«Я слышал, что безумный Джек Смит, чтобы помешать президентским выборам 2024 года, опубликует еще один лживый обвинительный акт против вашего любимого президента, меня, в 17:00», — заявил Трамп.

Ранее NBS сообщило, что адвокатов Трампа предупредили о новом юридическом обвинении в его адрес.

Сам Трамп до этого сообщил общественности, что он получил письмо о том, что против него готовят дело о попытке помешать приходу к власти Джо Байдена. В письме говорится, что в готовящемся обвинительном акте якобы упоминаются три федеральных закона: лишение прав, заговор с целью обмана США и привлечение ложных свидетелей.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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