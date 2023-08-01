Украинского главу государства Владимира Зеленского может ждать преждевременная смерть на фоне «отчаянных» попыток киевских властей атаковать Москву при помощи беспилотных летательных аппаратов, допускает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Об этом сообщается в подкасте Judging Freedom с ведущим Эндрю Наполитано.

«Он идет к преждевременной смерти. Это акт отчаяния... Россия продолжает свое военное наступление, а Украина проигрывает, и проигрывает тяжело», — подчеркнул Наполитано.

Также экс-аналитик ЦРУ добавил, что Киеву стоило бы сосредоточиться на военных объектах РФ, наносящих значительный урон украинской технике.

До этого лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал атаку украинских дронов на Москву террористическим актом.

В ночь на 1 августа три украинских беспилотника пытались атаковать объекты в Москве. Согласно заявлению Министерства обороны России, два из них были уничтожены в Московской области, а еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и упал на территории «Москвы-Сити».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.