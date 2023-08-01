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Володин обвинил власти Украины в желании истребить свой собственный народ

Володин сообщил о поддержке Киевом преступлений против детей на высоком уровне

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Преступления против детей в настоящий момент продолжают получать поддержку на Украине на самом высоком уровне из-за растущей индустрии суррогатного материнства на территории страны, утверждает председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

«По пути запрета суррогатного материнства идут многие государства. <…> Но не на Украине», — говорится в публикации Володина.

По словам российского парламентария, сейчас индустрия суррогатного материнства на Украине процветает.

Как добавил Володин, тысячи украинских женщин, чьи мужья ушли в зону боевых действий, соглашаются на суррогатное материнство для иностранцев с целью попытаться прокормить себя.

«Зеленский и его приспешники в надежде угодить своим западным хозяевам продолжают истреблять украинский народ: миллионы украинцев бежали за границу...» — обратил внимание Володин.

В конце прошлого года в Совете Федерации поддержали законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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