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В Молдавии продлили режим ЧП

Парламент Молдавии продлил режим ЧП еще на 60 дней из-за ситуации на Украине

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Михай Карауш/РИА Новости

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что законодательный орган республики одобрил продление режима чрезвычайного положения на 60 дней, начиная с 3 августа, из-за ситуации на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Проект решения о продлении режима ЧП на 60 дней одобрен голосами 56 (из 101) депутатов», — заявил Гросу.

В публикации отмечается, что оппозиция — Блок коммунистов и социалистов, а также депутаты из запрещенной партии «Шор» — бойкотировали заседание.

До этого министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко заявила, что предпосылок для отмены режима ЧП нет и он должен быть продлен до 2 августа. Она попросила премьера страны Дорина Речана включить соответствующий проект в повестку сегодняшнего заседания парламента.

Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля прошлого года, затем его неоднократно продлевали. Оппозиция Молдавии неоднократно выступала против сохранения в республике режима ЧП. По мнению оппозиции, в настоящее время властям Молдавии не требуется режим ЧП для решения как энергетических проблем, так и вопросов с беженцами с Украины, что стало основанием для введения чрезвычайного положения в конце февраля 2022 года.

В Госдуме не восприняли всерьез слова главы министерства обороны Украины Алексея Резникова о том, что страну могут принять в НАТО уже следующим летом, сообщили «Известия».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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