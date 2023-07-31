Индия и США в период с 25 сентября по 8 октября проведут совместные военные учения Yudh Abhyas на Аляске. Лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич заподозрил Нью-Дели в предательстве Москвы, передает «Общественная служба новостей».

«Многие наверняка задались вопросом: глупость это или предательство», — сказал Клинцевич.

По мнению эксперта, страны подобные Индии обычно глупости не делают.

Ветеран Афганистана считает, что в истории с учениями наблюдается часть глобальной стратегии США — завлечь Индию на свою сторону выгодными условиями.

В частности, Нью-Дели уже отказалась от поставок российского вооружения в пользу американского, напомнил эксперт.

Клинцевич также высказал мнение, что конфликт на Украине в дальнейшем продемонстрирует Индии, что она совершила стратегическую ошибку, отдав предпочтение более дешевому американскому оружию.

По словам ветерана, опыт российской специальной военной операции на Украине свидетельствует о превосходстве русского оружия на поле боя.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Ранее ветеран Афганистана Клинцевич заявил, что Украина продает западное оружие Польше и Прибалтике.