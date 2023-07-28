Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия и Африка будут обмениваться данными о террористических группах

РФ и Африка договорились обмениваться данными о потенциальных атаках

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Россия и страны Африки намерены обмениваться информацией о террористических группах, а также потенциальных атаках и угрозах. Об этом говорится в Плане действий форума партнерства «Россия – Африка» на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля.

Уточняется, что при необходимости обмен информацией будет происходить путем использования Международного банка данных по противодействию терроризму под руководством Федеральной службы безопасности РФ и его каналов связи.

Согласно документу, Россия и государства Африки будут информировать друг друга в том числе о возможных актах с применением химического, биологического, радиологического или ядерного оружия.

В декларации второго саммита Россия — Африка, размещенной на сайте Кремля, также указано, что Россия и африканские страны договорились укреплять сотрудничество по борьбе с санкциями, которые ставят Африку под угрозу продовольственного голода.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва списала африканским государствам долгов на $23 млрд.

Зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» выражал мнение, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».

Ранее Путин написал статью об Африке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях