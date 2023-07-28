Россия и Африка будут обмениваться данными о террористических группах

Россия и страны Африки намерены обмениваться информацией о террористических группах, а также потенциальных атаках и угрозах. Об этом говорится в Плане действий форума партнерства «Россия – Африка» на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля.

Уточняется, что при необходимости обмен информацией будет происходить путем использования Международного банка данных по противодействию терроризму под руководством Федеральной службы безопасности РФ и его каналов связи.

Согласно документу, Россия и государства Африки будут информировать друг друга в том числе о возможных актах с применением химического, биологического, радиологического или ядерного оружия.

В декларации второго саммита Россия — Африка, размещенной на сайте Кремля, также указано, что Россия и африканские страны договорились укреплять сотрудничество по борьбе с санкциями, которые ставят Африку под угрозу продовольственного голода.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва списала африканским государствам долгов на $23 млрд.

Зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» выражал мнение, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».

Ранее Путин написал статью об Африке.