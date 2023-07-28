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Путин еще не знает о взрыве в Таганроге

Песков сообщил, что Путину пока не доложили о ракетной атаке и ЧП в Таганроге

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Александр Казаков/РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину пока не доложили о ракетной атаке и взрыве в Таганроге. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока нет», — сказал он.

Вместе с тем официальный представитель Кремля указал, что в настоящее время проходит саммит Россия — Африка.

Недавно Министерство обороны РФ сообщило, что 28 июля около 17:15 украинская сторона совершила повторную попытку террористической атаки.

По данным ведомства, при попытке теракта была применена переоборудованная в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в Азовском районе региона системы противовоздушной обороны сбили вторую ракету.

Он также сообщал о 15 пострадавших в результате взрыва в Таганроге. В центре города, по словам Голубева, предположительно, взорвалась ракета. Инцидент произошел у кафе «Чехов сад».

Ранее в Рязанской области был атакован аэродром.

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Взрыв в Таганроге
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