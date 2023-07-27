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Африка попросила упростить доставку зерна

Африка попросила упростить доставку российского и украинского зерна

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Vadim Ghirda/Reuters

Президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что африканские страны попросили облегчить доставку зерна. Об этом сообщает ТАСС.

«Украинский кризис оказывает серьезное влияние на ситуацию, поэтому разрешение этого кризиса позволит спасти большое количество жизней людей, которые зависят от поставок продовольствия. Наш континент в настоящее время испытывает серьезное воздействие цен на продовольствие», — сказал Ассумани.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны создавали препятствия для безвозмездной передачи российских удобрений странам Африки. Как отметил президент, ни одно из условий черноморской инициативы, которые касались вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было.

По его словам, из 260 тысяч тонн российских удобрений, которые были заблокированы в Европе, удалось отправить только две небольшие партии в Малави и Кению.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что приостановка зерновой сделки не говорит о том, что РФ отказывается от усилий по возвращению удобрений, которые заблокированы в европейских портах.

Ранее Путин написал статью об Африке.

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