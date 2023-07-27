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Путин анонсировал открытие в Африке представительств российских СМИ

Путин сообщил о работе по открытию в Африке представительств ведущих российских СМИ

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Nie Zuguo/XinHua/Global Look Press

В Африке ведется работа по открытию представительств ведущих российских СМИ. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии саммита и экономического форума «Россия — Африка», передает ТАСС.

Российский лидер предложить создать общее информационное пространство РФ и Африки, где будет транслироваться объективная информация.

«Уже ведется работа по открытию представительств ведущих российских СМИ в Африке — информационного агентства ТАСС, «Россия сегодня», телеканала RT, ВГТРК, «Российской газеты», — сказал президент.

Путин сообщил, что в Африке планируется открыть филиалы ведущих российских вузов Он также предложил изучить возможность открытия там школ с изучением предметов на русском языке.

Ранее российский президент на пленарном заседании форума Россия-Африка поблагодарил африканских лидеров за приезд в РФ и заявил, что все они находятся в кругу единомышленников.

Ранее Путин написал статью об Африке.

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