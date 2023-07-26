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Саакашвили пропустит очередное заседание суда

Саакашвили не сможет принять дистанционное участие в заседании суда из-за здоровья

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Irakli Gedenidze/Reuters

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили не сможет принять дистанционное участие в заседании суда из-за ухудшения здоровья, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя партии «Единое национальное движение» Софо Джапаридзе.

«Сегодня Михаил Саакашвили сам должен был подключиться к судебному процессу, но из-за ухудшения состояния здоровья (ухудшившиеся анализы крови), ему проводятся переливания на фоне седации. Надеюсь, в ближайшие дни улучшатся параметры, общее состояние, и он сумеет подключиться к следующему процессу», — заявила Джапаридзе.

Саакашвили должен был принять участие в заседании по делу о разгоне митинга в 2007 году. Следующее заседание назначено на 20 сентября.

Ранее посольство Соединенных Штатов в Грузии опровергло участие своих сотрудников в лоббировании интересов бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

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