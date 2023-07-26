Турция выразила желание расширить сотрудничество с Китаем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главой МИД Китая Ван И заявил о планах расширить сотрудничество с КНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

«Президент Эрдоган выразил пожелание, чтобы две страны, играющие важную роль в решении региональных и глобальных проблем, интенсифицировали сотрудничество», — указано в сообщении.

Стороны на встрече обсуждали способы увеличения инвестиций, которые помогут создать более сбалансированную структуру двусторонней торговли между странами. Также темой встречи Эрдогана и Вана стали инициативы «Один пояс — один путь» и «Средний коридор».

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с китайским коллегой Ван И в ходе встречи в Анкаре конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и положение уйгуров в Китае.

Это первый зарубежный визит Ван И после его назначения главой МИД КНР.

Ранее МИД Китая выразил надежду на продление зерновой сделки.