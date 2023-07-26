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В КПРФ предложили изменить дату начала Второй мировой войны на два года

Депутат Госдумы от КПРФ Новиков предложил отсчитывать начало Второй мировой с 1937 года

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков предложил отсчитывать начало Второй мировой с 1937 года, то есть с нападения милитаристской Японии на Китай. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Новикова, он считает необходимым обсудить этот вопрос с историками в рамках работы над новым учебником по истории России.

Сейчас начало Второй мировой войны отсчитывается с 1 сентября 1939 года, когда вооружённые силы Германии перешли границы Польши. Считается, что японо-китайская война стала частью Второй мировой после 7 декабря 1941 года, когда Япония нанесла удар по американской военно-морской базе Пёрл-Харбор.

Ранее временный поверенный в делах при посольстве России в Токио Геннадий Овечко заявил, что Япония оспаривает итоги Второй мировой войны. Заявление было сделано во время церемонии возложения цветов на могилу советского разведчика Рихарда Зорге.

Ранее Путин написал статью об Африке.

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