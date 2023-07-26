В КПРФ предложили изменить дату начала Второй мировой войны на два года

Депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков предложил отсчитывать начало Второй мировой с 1937 года, то есть с нападения милитаристской Японии на Китай. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Новикова, он считает необходимым обсудить этот вопрос с историками в рамках работы над новым учебником по истории России.

Сейчас начало Второй мировой войны отсчитывается с 1 сентября 1939 года, когда вооружённые силы Германии перешли границы Польши. Считается, что японо-китайская война стала частью Второй мировой после 7 декабря 1941 года, когда Япония нанесла удар по американской военно-морской базе Пёрл-Харбор.

Ранее временный поверенный в делах при посольстве России в Токио Геннадий Овечко заявил, что Япония оспаривает итоги Второй мировой войны. Заявление было сделано во время церемонии возложения цветов на могилу советского разведчика Рихарда Зорге.

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