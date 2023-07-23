Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Катар впервые за шесть лет назначил посла в ОАЭ

Катар назначил Султана бен Сальмина аль-Мансури новым послом в ОАЭ

close
100%
Shutterstock

Эмир Катара назначил Султана бен Сальмина аль-Мансури новым послом в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает ТАСС.

«Назначить Султана бен Сальмина аль-Мансури чрезвычайным и полномочным послом в ОАЭ», — говорится в указе.

Отмечается, что он вступает в силу с момент публикации. Власти Катара приняли решение о назначении посла в ОАЭ впервые с момента разрыва дипотношений между Дохой и Абу-Даби в 2017 году.

До этого в Министерстве иностранных дел Катара заявил, что Катар и Объединенные Арабские Эмираты договорились о восстановлении дипломатических отношений, посольства и консульства двух стран начинают работать с понедельника, 19 июня.

В министерстве подчеркнули, что «этот шаг является воплощением воли руководства двух стран и [направлен] на укрепление совместной арабской работы с целью реализации стремлений двух братских народов».

В июне 2017 Объединенные Арабские Эмираты совместно с Бахрейном, Египтом, Ливией и Йеменом разорвали дипотношения с Катаром, обвинив страну в том, что она играет дестабилизирующую роль и поддерживает экстремистскую идеологию, а также действующие в регионе группировки. Доха, в свою очередь, назвала эти утверждения голословными.

Ранее в Иране организовали регулярные патрули для слежки за ношением хиджаба.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях