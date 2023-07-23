Катар впервые за шесть лет назначил посла в ОАЭ

Эмир Катара назначил Султана бен Сальмина аль-Мансури новым послом в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает ТАСС.

«Назначить Султана бен Сальмина аль-Мансури чрезвычайным и полномочным послом в ОАЭ», — говорится в указе.

Отмечается, что он вступает в силу с момент публикации. Власти Катара приняли решение о назначении посла в ОАЭ впервые с момента разрыва дипотношений между Дохой и Абу-Даби в 2017 году.

До этого в Министерстве иностранных дел Катара заявил, что Катар и Объединенные Арабские Эмираты договорились о восстановлении дипломатических отношений, посольства и консульства двух стран начинают работать с понедельника, 19 июня.

В министерстве подчеркнули, что «этот шаг является воплощением воли руководства двух стран и [направлен] на укрепление совместной арабской работы с целью реализации стремлений двух братских народов».

В июне 2017 Объединенные Арабские Эмираты совместно с Бахрейном, Египтом, Ливией и Йеменом разорвали дипотношения с Катаром, обвинив страну в том, что она играет дестабилизирующую роль и поддерживает экстремистскую идеологию, а также действующие в регионе группировки. Доха, в свою очередь, назвала эти утверждения голословными.

Ранее в Иране организовали регулярные патрули для слежки за ношением хиджаба.