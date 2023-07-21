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Эрдоган заявил о планах посетить Ливию

Эрдоган заявил о планах посетить Ливию и возможном визите в Египет

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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения из турне по странам Персидского залива заявил, что планирует визит в Ливию и не исключает посещения Египта. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Эрдогана, арабские коллеги благодарили Турцию за нормализацию отношений с Каиром и обмен послами. Президент указал, что сейчас турецкие министры и бизнесмены развивают отношения с Египтом, что должно значительно увеличить экономический потенциал Турции.

Эрдоган также отметил, что предпринятый Анкарой шаги, связанные с природным газом в Ливии, «обеспокоили некоторых».

«Впереди меня ждет визит в Ливию, даст Бог. Возможно, мы организуем вместе с этой поездкой турне по некоторым странам Северной Африки. Без визитов невозможно предпринять шаги», — сказал турецкий лидер.

13 июля представитель правящей в Турции партии справедливости и развития Омер Челик заявлял, что Эрдоган планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным до истечения срока действия зерновой сделки. Между тем зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Россия отказалась продлить свое участие в соглашении, пока другие участники сделки не выполнят ее российскую часть.

Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин пока не планирует контактов с Эрдоганом.

Ранее Эрдоган заявил, что ратификация вступления Швеции в НАТО зависит от действий Стокгольма.

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