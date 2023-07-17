Заместитель постпреда РФ заявил, что ООН не могла обеспечить платежи по зерновой сделке

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что схема ООН не могла обеспечить постоянство платежей в рамках зерновой сделки. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, предложения генсека ООН Антониу Гутерриша по финансовым расчетам в рамках зерновой сделки не обеспечивали непрерывность транзакций.

Ранее сообщалось, что власти Турции надеются на продление черноморской зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля. Об этом заявил вице-президент Джевдет Йылмаз.

Он подчеркнул, что Турция продолжает работать над продлением соглашения на новый срок. Власти страны рассчитывают, что от визита в Турцию президента РФ Владимира Путина «будут положительные результаты».

Между тем в правительстве Украины не исключили, что зерновая сделка не будет пролонгирована, и сообщили, что прорабатывают варианты экспорта продукции на случай непродления соглашения.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».