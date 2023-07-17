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В ООН подтвердили получение ноты России об отказе продлить черноморскую инициативу

В ООН сообщили о получении ноты России об отказе продлить зерновую сделку

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Umit Bektas/Reuters

Представитель Организации Объединенных Наций (ООН) подтвердил РИА Новости получение ноты Российской Федерацией об отказе продлить черноморскую инициативу

«Мы получили ноту в Стамбуле», — сказал он.

До этого Министерство иностранных дел России заявило, что после отказа страны от продления зерновой сделки морской гуманитарный коридор в Черном море будет свернут.

17 июля в Кремле заявили, что действие зерновой сделки фактически приостановлено. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что часть договоренностей, которые касаются России, не выполнена до сих пор. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сделка «ушла в историю». При этом он выразил мнение, что глава российского государства Владимир Путин хотел бы продолжения работы зерновой сделки.

Что известно о соглашении и какими будут последствия его прекращения — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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