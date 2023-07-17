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В Китае назвали роковую ошибку НАТО

CGTN: отказ НАТО смягчить реальные опасения России стал роковой ошибкой альянса

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Global Look Press

Обозреватель китайского телеканала China Global Television Network (CGTN) Бобби Надери утверждает, что отказ Североатлантического альянса от смягчения опасений Российской Федерации в сфере безопасности стал критической ошибкой НАТО.

Он утверждает, что другой ошибкой альянса является поспешная помощь украинской стороне, которая была оказана в 2014 году и построенная без понимая сложной внутренней динамики.

«Ключевым просчетом стала неспособность НАТО предвидеть и оценить вероятные последствия своих действий на Украине во имя «победы», — считает Надери.

Последствия критических ошибок журналист не указал.

До этого постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь обвинил Североатлантический альянс в попытках расширении своего влияния. 

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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