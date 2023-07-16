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СМИ: Нетаньяху покинул больницу в пригороде Тель-Авива

Arutz Sheva: премьер Израиля Нетаньяху покинул больницу Шиба в пригороде Тель-Авива

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Israeli Prime Minister/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул больницу Шиба. Об этом сообщает Arutz Sheva.

Отмечается, что премьер-министр прошел серию тестов, в том числе электронное обследование сердца, результаты всех обследований в норме, пишет издание со ссылкой на персонал больницы. Уточняется, что врачи подтвердили диагноз обезвоживание.

Cпециалист по кардиологии в центре «Шиба» профессор Иегуда Адлер рассказал, врачи с помощью имплантации планируют выяснить, было ли его плохое самочувствие вызвано обезвоживанием или сбоем в работе сердца.

Новость дополняется.

Ранее Нетаньяху первым в стране сделал прививку от коронавируса нового типа.

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