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Эрдоган сообщил о подготовке визита Путина в Турцию

Президент Турции Эрдоган заявил о подготовке визита Путина в страну в августе

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Вячеслав Прокофьев/РИА «Новости»

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о подготовке визита российского коллеги Владимира Путина в страну в августе, а также заявил о том, что они имеют общие позиции по зерновой сделке. Трансляцию вел телеканал A Haber.

«Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш направил письмо Путину. Надеюсь, с этим письмом и с нашими с Россией общими усилиями мы продлим действие соглашения о зерновом коридоре», — сказал он.

Эрдоган выразил надежду, что они смогут с президентом России внести «вклад в решение проблем наименее развитых, бедных африканских стран».

14 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге заявил журналистами, что у Владимира Путина пока не запланирован разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

13 июля представитель правящей в Турции партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что президент страны Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с коллегой из России Владимиром Путиным до истечения срока действия зерновой сделки.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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