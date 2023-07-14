Эрдоган сообщил о подготовке визита Путина в Турцию

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о подготовке визита российского коллеги Владимира Путина в страну в августе, а также заявил о том, что они имеют общие позиции по зерновой сделке. Трансляцию вел телеканал A Haber.

«Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш направил письмо Путину. Надеюсь, с этим письмом и с нашими с Россией общими усилиями мы продлим действие соглашения о зерновом коридоре», — сказал он.

Эрдоган выразил надежду, что они смогут с президентом России внести «вклад в решение проблем наименее развитых, бедных африканских стран».

14 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге заявил журналистами, что у Владимира Путина пока не запланирован разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

13 июля представитель правящей в Турции партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что президент страны Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с коллегой из России Владимиром Путиным до истечения срока действия зерновой сделки.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».