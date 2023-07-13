Стало известно, в какой период Эрдоган планирует поговорить с Путиным

Представитель правящей в Турции партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что президент страны Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с коллегой из России Владимиром Путиным до истечения срока действия зерновой сделки. Об этом сообщает Haberturk.

«Такой разговор ожидается», — сказал Челик.

Он отметил, что не ждет кризиса в отношениях двух стран.

12 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам саммита НАТО заявил, что рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в августе, чтобы в том числе обсудить ситуацию с передачей Украине командиров «Азова» (организация запрещена в России).

После визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Киев вместе с командирами полка «Азов». Невозвращение «азовцев» на родину было одним из условий соглашения об обмене пленными с Россией. В Кремле обвинили в нарушении договоренностей не только Киев, но и Анкару.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».