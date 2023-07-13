Замглавы МИД России обсудил зерновую сделку с коллегой из Турции

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин поговорил по телефону с турецким коллегой Бураком Акчапаром, стороны обсудили вопросы выполнения зерновой сделки. Об этом говорится на сайте российского МИД.

«Собеседники подробно обсудили вопросы выполнения заключенных в Стамбуле 22 июля 2022 г. «пакетных» соглашений, направленных на снижение угроз голода и оказание помощи нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки. Особое внимание было уделено реализации «черноморской инициативы» по вывозу украинского продовольствия», — сказано в сообщении.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что финальное решение о приостановке участия РФ в зерновой сделке пока отсутствует. По словам Пескова, на данный момент нет ни перспектив, ни оснований для eе пролонгации.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.