Песков рассказал, будут ли Путин и Мурашко на встрече обсуждать законопроект о смене пола

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге рассказал о том, будет ли на встрече президента Владимира Путина с министром здравоохранения Михаилом Мурашко обсуждаться законопроект о смене пола.

Он отметил, что на запланированной сегодня встрече Путин будет рассматривать «вопросы, связанные с здравоохранением в нашей стране». По его словам, глава государства и министр обсудят проблемы здравоохранения в более широком и важном контексте, но если министр сочтет нужным, то выскажется по этой теме.

Пресс-секретарь подчеркнул, что «ожидается серьезный разговор».

В июле председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты в течение текущего месяца примут решение о введении в России запрета на смену пола.

14 июня Госдума приняла в I чтении законопроект, которым предлагается запретить проводить операции по смене пола, если речь не идет о лечении врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей.

При этом в Минздраве предлагали доработать законопроект с учетом сохранения доступности медицинской помощи для граждан с соответствующими заболеваниями.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.