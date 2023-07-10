В СНБО рассказали, почему Украину не берут в НАТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что западные политики не приглашают Украину стать членом НАТО, поскольку они учили историю в высших учебных заведениях по российским учебникам. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что все западные политики в свое время учились по учебникам, которые написали россияне. Данилов подчеркнул, что эти книги писались по истории, которую написали в России, что является большой проблемой, потому что западные политики «смотрят на те или иные вопросы глазами россиян.

До этого обозреватель британской газеты The Financial Times (FT) Гидеон Рахман заявил, что США не стремятся давать гарантий об упрощенной процедуре вступления Украины в состав НАТО, поскольку подобное решение может продлить конфликт и осложнить его урегулирование.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.