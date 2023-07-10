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В Белом доме рассказали, как Байден общается с подчиненными

Axios: подчиненные избегают встреч с Байденом наедине, так как он кричит на них

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Sarah Silbiger/Reuters

Подчиненные президента США Джо Байдена избегают встреч с ним наедине из-за его вспышек гнева. Об этом порталу Axios рассказали действующие и бывшие чиновники из Белого дома.

Отмечается, что на публике президент Байден предпочитает говорить шепотом, чтобы подчеркнуть свою точку зрения. Однако наедине со своими подчиненными он может повышать голос и использовать нецензурную лексику, поэтому некоторые берут с собой напарника в качестве «живого щита».

Один из сотрудников Белого дома рассказал, что гнев Байдена может обрушиться как на рядовых сотрудников администрации, так и на высокопоставленных чиновников.

«Некоторые помощники Байдена считают, что президенту было бы лучше время от времени демонстрировать свой гнев на публике, чтобы успокоить опасения избирателей по поводу того, что 80-летний президент отстранен и слишком стар для своего офиса», — говорится в публикации.

10 июля король Британии Карл III принял Байдена в Виндзорском замке в преддверии саммита НАТО.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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