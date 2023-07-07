В США заявили, что мирное соглашение между Москвой и Киевом может быть только временным

Экс-посол США в России Джон Салливан заявил, что мирное соглашение между РФ и Украиной возможно, но только временно. Об этом сообщает издание The Washington Post.

«Да, (мирное. — «Газета.Ru») соглашение в будущем возможно, оно будет только временным, но в его сознании (президента России Владимира Путина. — «Газета.Ru») оно никогда не будет постоянным», — сказал Салливан.

Он также отметил, что Москве выгоднее пойти на переговоры с Киевом «не сейчас, но в какой-то момент». Салливан подчеркнул, что это произойдет в тот момент, когда ход специальной военной операции позволит это сделать.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что разговор с Украиной о мире в настоящий момент может состояться, но после ее контрнаступления такой возможности не будет. По словам Лукашенко, если Киев решится на контрнаступление, то ситуация существенно поменяется. Глава государства призвал украинскую сторону одуматься, пока еще есть такая возможность. Сейчас, по его словам, на столе имеется пакет вопросов, по которым Киев и Москва могли бы попробовать договориться. Еще Лукашенко отметил, что урегулирование на Украине не должно зависеть от Вашингтона.

Ранее Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.